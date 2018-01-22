Президент Эквадора назвал Ассанжа наследственной проблемой

Президент Эквадора Ленин Морено назвал главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа, проживающего в эквадорском посольстве в Лондоне, «наследственной проблемой».

Как сообщает BBC News, Морено заявил, что Ассанж создал «больше чем неприятность» для его правительства.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора могут подключить международного посредника к решению вопроса о судьбе Ассанжа.

11 января 2018 года Ассанж получил гражданство Эквадора.