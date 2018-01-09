Власти Эквадора ищут посредника для совместного с Британией решения по Ассанжу

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Власти Эквадора работают над способом вывести главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне после того, как журналист «разозлил» президента страны Ленина Морено своими высказываниями о союзниках Эквадора, пишет Daily Mail со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

По данным газеты, в настоящее время власти южноамериканской страны ищут посредников, которые окажут помощь в урегулировании ситуации вокруг Ассанжа с британским правительством.

При этом министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что «никакого соглашения не будет достигнуто без международного сотрудничества и сотрудничества со стороны Соединённого Королевства, которое также проявило интерес к поиску решения».

В декабре президент Эквадора посоветовал главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу не вмешиваться в ситуацию, сложившуюся в Каталонии в связи с проведённым ранее референдумом о независимости региона от Испании.

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