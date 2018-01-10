Эксперт объяснил намерение Эквадора найти посредника для решения по делу Ассанжа
«Есть латиноамериканская практика предоставления политического убежища в посольстве. Как можно отказаться от этой практики? Если меняется политический контекст и под давлением правительство (Эквадора. — RT) меняет свою политику, то так оно признаётся в своей несостоятельности. Поэтому что у них остаётся? Искать посредников, чтобы выйти из положения. В данном случае это означает следующее: третье государство должно переговорить, прежде всего, с английским правительством, чтобы Ассанж беспрепятственно покинул страну. То есть посредник гарантирует, что человека не будут преследовать по политическим мотивам и дадут ему убежище в третьем государстве», — пояснил Абашидзе.
По мнению эксперта, Россия могла бы обеспечить Ассанжу политическое убежище.
«Подобной практики у нас нет, по Венской конвенции 1961 года посольство (России. — RT) не предоставляет таких убежищ. Ещё раз подчёркиваю: это практика латиноамериканских государств. Предоставлять или нет — прерогатива российского правительства. Но если Ассанж обратится к России, я думаю, нам нужно дать согласие, чтобы показать: свобода слова больше гарантируется именно в России. Потому что Ассанж, действительно, является борцом», — заключил Абашидзе.
Ранее сообщалось, что власти Эквадора работают над тем, чтобы вывести Ассанжа из посольства в Лондоне.
По некоторым данным, это связано с тем, что главный редактор WikiLeaks «разозлил» президента страны Ленина Морено своими высказываниями о союзниках Эквадора.
Отмечалось, что власти Эквадора ищут посредников, которые окажут помощь в урегулировании ситуации вокруг Ассанжа.