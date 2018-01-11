Ассанж получил гражданство Эквадора

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж стал натурализованным гражданином Эквадора по собственной просьбе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

По её словам, Эквадор может принять подобное решение для предоставления лучшей защиты человеку, который за ней обратился.

Ранее источник RT сообщил, что Ассанж в декабре 2017 года получил документ, который даёт ему право претендовать на гражданство Эквадора.

RT вёл прямую трансляцию.