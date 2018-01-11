Ассанж получил гражданство Эквадора

Короткая ссылка
Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж стал натурализованным гражданином Эквадора по собственной просьбе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.  

По её словам, Эквадор может принять подобное решение для предоставления лучшей защиты человеку, который за ней обратился.

Ранее источник RT сообщил, что Ассанж в декабре 2017 года получил документ, который даёт ему право претендовать на гражданство Эквадора. 

RT вёл прямую трансляцию.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119