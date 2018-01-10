Источник: Ассанж начал процедуру получения гражданства Эквадора
Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил документ, который даёт право на гражданство Эквадора. Об этом сообщают источники RT. По некоторым данным, журналист стал обладателем удостоверения в середине декабря 2017 года, однако об этом стало известно лишь теперь.
- © JulianAssange
По информации источников, Ассанж получил удостоверение 21 декабря 2017 года.
Идентификационный номер документа — 1729926483 — совпадает с данными базы паспортов Эквадора.
Ассанж опубликовал в Twitter фотографию, на которой он изображён в футболке сборной Эквадора по футболу.
10 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что власти Эквадора работают над тем, чтобы вывести Ассанжа из посольства в Лондоне.
Подробнее — в материале RT.
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