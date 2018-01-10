Источник: Ассанж начал процедуру получения гражданства Эквадора

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Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил документ, который даёт право на гражданство Эквадора. Об этом сообщают источники RT. По некоторым данным, журналист стал обладателем удостоверения в середине декабря 2017 года, однако об этом стало известно лишь теперь.
Источник: Ассанж начал процедуру получения гражданства Эквадора
  • Twitter
  • © JulianAssange

По информации источников, Ассанж получил удостоверение 21 декабря 2017 года.

Идентификационный номер документа — 1729926483 — совпадает с данными базы паспортов Эквадора.

    Ассанж опубликовал в Twitter фотографию, на которой он изображён в футболке сборной Эквадора по футболу.

    Ранее сообщалось, что власти Эквадора работают над тем, чтобы вывести Ассанжа из посольства в Лондоне.

    Подробнее — в материале RT.

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