Неудобный постоялец: Эквадор ищет посредника для высылки Ассанжа из посольства в Лондоне

Власти Эквадора могут подключить международного посредника к решению вопроса о судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Министр иностранных дел республики Мария Фернанда Эспиноса уточнила, что вопрос о поиске посредника для дальнейшей транспортировки Ассанжа в страну, которая может предоставить ему убежище, будет решаться только при содействии британского руководства. Австралиец уже более пяти с половиной лет находится на территории посольства южноамериканского государства в Лондоне, где он укрылся, чтобы избежать экстрадиции в Швецию и США. Почему в Эквадоре заговорили о «выселении» Ассанжа — в материале RT.

Власти Эквадора ищут международного посредника, чтобы попытаться разрешить ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который уже пять с половиной лет находится в посольстве страны в Лондоне. Такое заявление сделала глава эквадорского МИД Мария Фернанда Эспиноса, назвавшая многолетнее пребывание Ассанжа в здании посольства «неприемлемым».

«Мы неоднократно обсуждали этот вопрос и стараемся найти выход из сложившейся ситуации. Мы оцениваем и изучаем возможность привлечения посредников. Это может быть третья страна или отдельное физическое лицо», — заявила Эспиноса.

Она уточнила, что все вопросы будут решаться в тесном контакте с властями Великобритании.

«Решение может быть найдено только при международном сотрудничестве, а также при взаимодействии с Великобританией, которая выразила заинтересованность в поиске выхода из сложившейся ситуации», — заявила дипломат.

Адвокат Ассанжа приветствовал это предложение эквадорских властей. Он заявил, что его клиент имеет право на убежище, в то время как риск его преследования в США «обострился в последние месяцы в связи с войной администрации Трампа с WikiLeaks» и прекращением расследования в Швеции.

«Если Великобритания хочет показать себя страной, уважающей права человека и свои обязательства перед ООН, то пора разрешить Джулиану Ассанжу воспользоваться его правом на свободу, а также основополагающим правом на защиту от преследования в США», — подчеркнул юрист.

В свою очередь, в британском правительстве заявили, что основатель WikiLeaks должен предстать перед судом.

«Правительство Эквадора знает, что путь решения этой проблемы заключается в том, что Джулиан должен покинуть посольство и предстать перед правосудием», — цитирует The Guardian представителя британского кабмина.

Прибытие Ассанжа в Верховный суд Лондона (февраль 2012 года)

Reuters

© Stefan Wermuth

Напомним, в мае 2012 года Джулиан Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора после того, как британский суд принял решение экстрадировать его в Швецию, где на тот момент его обвиняли в преступлениях сексуального характера. Однако 19 мая 2017 года прокуратура Швеции закрыла дело против основателя WikiLeaks. При этом в Стокгольме оговорились, что могут возобновить следственные мероприятия, поскольку срок давности по этому делу истекает лишь в 2020 году. Сам Ассанж называет дело об изнасиловании сфабрикованным.

Британская полиция дежурит у стен посольства с 19 июня 2012 года. Слежка за основателем WikiLeaks обходится бюджету королевства в £11 тыс. в день (более £4 млн в год).

Британские СМИ связывают последние заявления эквадорских властей с тем, что Ассанж «разозлил» президента латиноамериканского государства Ленина Морено своими заявлениями о союзниках Эквадора.

В середине декабря президент Эквадора призвал главного редактора WikiLeaks не вмешиваться в ситуацию в Каталонии после референдума о независимости. Аналогичные призывы воздерживаться от комментариев относительно политики Эквадора и его союзников звучали и ранее — как от Морено, так и от представителей внешнеполитического ведомства.

Однако в ответ на это Ассанж обвинил Морено в попытке заставить его «молчать о нарушении прав человека в Испании». В октябре основатель WikiLeaks заявлял, что испанские власти изъяли около 700 тыс. заполненных бюллетеней, не включённых в подсчёт голосов. Ещё раньше он обвинял Мадрид в незаконном использовании цензуры против Каталонии и заявлял о начале первой в мире интернет-войны.

Выход из тупика

Сложившуюся ситуацию и перспективы основателя WikiLeaks в беседе с RT прокомментировал вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель Комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН, профессор РУДН Аслан Абашидзе.

По его словам, в первую очередь встаёт вопрос, сколько ещё Эквадор сможет держать Ассанжа на территории дипломатической миссии, поскольку он становится «головной болью для правительства». Собеседник RT пояснил, что существующая в латиноамериканских странах практика предоставления политического убежища не может варьироваться в зависимости от изменения политического курса, так как это приведёт к репутационным потерям.

«Даже если меняется политический контекст, если вначале вы предоставили убежище, а потом меняете позицию, вы признаётесь в вашей несостоятельности и подписываетесь на то, что под давлением вы меняете свою политику. Я бы не посоветовал этого ни одному правительству», — заявил эксперт.

По его мнению, единственный вариант выхода из сложившейся ситуации — поиск посредников, которые смогут предоставить Ассанжу гарантии неприкосновенности после его выхода из стен дипмиссии.

«Этот посредник должен переговорить прежде всего с английским правительством, чтобы Ассанж беспрепятственно покинул страну. Чтобы кто-то его сопроводил, посадил в самолёт и отправил в третье государство, где его примут», — отметил Абашидзе.

Тем самым Эквадор снимает с себя ответственность, поскольку он выполнил свои обязательства по предоставлению убежища, а посредник должен гарантировать, что Ассанжа не будут преследовать по политическим мотивам и ему будет дана возможность найти убежище в третьей стране.

При этом собеседник RT отметил, что сам Ассанж может обратиться с просьбой о предоставлении политического убежища, например, к России. По словам Абашидзе, Москва в случае необходимости может предоставить его — на своей территории.

«Как Сноудену. Но для этого Ассанж должен обратиться в правительство России. Дальше это уже прерогатива российского правительства... Если бы Ассанж обратился сейчас к Путину, я бы посоветовал президенту дать своё согласие. Чтобы показать, что свобода слова гарантируется именно в России», — подытожил эксперт.