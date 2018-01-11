«Без каких-либо дополнительных международных гарантий»: власти Эквадора предоставили Ассанжу гражданство

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RT
Министерство иностранных дел Эквадора сделало заявление после резонансных сообщений в средствах массовой информации о гражданском статусе главного редактора сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Согласно ему, Ассанжу было предоставлено гражданство. Ранее власти Великобритании отказали правительству Эквадора в предоставлении Ассанжу дипломатической защиты. Глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что Эквадор продолжит оказывать ему помощь, однако в ведомстве намерены искать посредников для разрешения этой ситуации. RT вёл прямую трансляцию.

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