«Без каких-либо дополнительных международных гарантий»: власти Эквадора предоставили Ассанжу гражданство

Министерство иностранных дел Эквадора сделало заявление после резонансных сообщений в средствах массовой информации о гражданском статусе главного редактора сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Согласно ему, Ассанжу было предоставлено гражданство. Ранее власти Великобритании отказали правительству Эквадора в предоставлении Ассанжу дипломатической защиты. Глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что Эквадор продолжит оказывать ему помощь, однако в ведомстве намерены искать посредников для разрешения этой ситуации. RT вёл прямую трансляцию.