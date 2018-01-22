Песков: в Кремле внимательно наблюдают за ходом турецкой операции в Африне
«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу. По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии», — заявил Песков.
По его словам, в Кремле также наблюдают и за гуманитарными аспектами, связанными с происходящим в Африне.
Ранее вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу заявил, что целью операции в настоящий момент является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии.
20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.