Песков: в Кремле внимательно наблюдают за ходом турецкой операции в Африне

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В Кремле внимательно следят за ходом операции Турции в сирийском Африне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу. По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле также наблюдают и за гуманитарными аспектами, связанными с происходящим в Африне.

Ранее вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу заявил, что целью операции в настоящий момент является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против вооружённых курдских формирований в Африне.

 

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