Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Соединённые Штаты не покушаться на турецкие границы и не провоцировать Анкару.

«Не посягайте на наши границы, не провоцируйте нас. Я говорил об этом (экс-президенту США Бараку. — RT) Обаме, что мы можем неожиданно прийти однажды ночью», — цитирует турецкого лидера канал NTV.

Эрдоган подчеркнул, что некоторые из турецких партнёров оказывали поддержку террористам, в том числе «находящимся в сирийском Африне».

Ранее Эрдоган заявил, что вооружённые силы Турции намерены преследовать «террористов» из курдских Отрядов народной самообороны, которые бегут из сирийского Африна.