Вице-премьер Турции назвал цели операции «Оливковая ветвь» в Африне

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Целью операции «Оливковая ветвь» в настоящий момент является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. Об этом заявил вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу.

«В то же время Турция защищает южные границы НАТО в регионе. Кроме того, Анкара стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, туркменское и арабское население региона от давления и насилия со стороны курдских формирований и подобных им группировок», — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Он отметил, что успешное проведение операции и очистка Африна от террористов позволят ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам.

Ранее турецкие танки вошли в Африн. 

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

Подробнее — в материале RT.

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