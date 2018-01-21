Вице-премьер Турции назвал цели операции «Оливковая ветвь» в Африне

Целью операции «Оливковая ветвь» в настоящий момент является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. Об этом заявил вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу.

«В то же время Турция защищает южные границы НАТО в регионе. Кроме того, Анкара стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, туркменское и арабское население региона от давления и насилия со стороны курдских формирований и подобных им группировок», — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Он отметил, что успешное проведение операции и очистка Африна от террористов позволят ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам.

Ранее турецкие танки вошли в Африн.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

Подробнее — в материале RT.