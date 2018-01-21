Турецкие ВВС поразили 45 объектов вооружённых формирований курдов в Африне

Короткая ссылка
Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по 45 объектам вооружённых формирований курдов в сирийском Африне, сообщили в турецком генштабе.

«В рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне наши ВВС уничтожили сегодня 45 целей террористов, в том числе убежища, склады с оружием, огневые позиции. Все 32 самолёта, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на свои базы», — приводит сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Ранее вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу заявил, что целью операции «Оливковая ветвь» в настоящий момент является предотвращение попыток создать «террористический» коридор на севере Сирии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru