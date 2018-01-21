Турецкие ВВС поразили 45 объектов вооружённых формирований курдов в Африне

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по 45 объектам вооружённых формирований курдов в сирийском Африне, сообщили в турецком генштабе.

«В рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне наши ВВС уничтожили сегодня 45 целей террористов, в том числе убежища, склады с оружием, огневые позиции. Все 32 самолёта, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на свои базы», — приводит сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Ранее вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу заявил, что целью операции «Оливковая ветвь» в настоящий момент является предотвращение попыток создать «террористический» коридор на севере Сирии.