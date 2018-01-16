Лидер сербской партии считает, что в убийстве Ивановича замешаны западные службы
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в эфире «Россия 24» заявил, что западные разведывательные службы замешаны в убийстве лидера косовских сербов Оливера Ивановича.
«Я не верю в то, что убийцы будут найдены, потому что я уверен в том, что западные разведслужбы в этом замешаны и что это уже начало новой американской инициативы на Балканах, о которой два месяца назад было объявлено», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.
Оливер Иванович был убит 16 января. МИД России осудил убийство политика.
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