Полиция Косова назначила награду за информацию об убийце Ивановича

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Правоохранительные органы непризнанного государства Косово назначили награду в размере €10 тыс. за информацию об убийцах главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Полиция Косова обращается к гражданам, которые могут иметь информацию по делу, которая поможет установить нахождение преступника, и предлагает вознаграждение в размере €10 тыс. любому, кто предоставит информацию и поможет раскрытию преступления», — указано в заявлении.

Оливер Иванович был убит 16 января. МИД России осудил убийство политика.

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