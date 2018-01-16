Полиция Косова назначила награду за информацию об убийце Ивановича

Правоохранительные органы непризнанного государства Косово назначили награду в размере €10 тыс. за информацию об убийцах главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Полиция Косова обращается к гражданам, которые могут иметь информацию по делу, которая поможет установить нахождение преступника, и предлагает вознаграждение в размере €10 тыс. любому, кто предоставит информацию и поможет раскрытию преступления», — указано в заявлении.

Оливер Иванович был убит 16 января. МИД России осудил убийство политика.