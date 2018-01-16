В НАТО прокомментировали убийство политика Ивановича в Косове

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску прокомментировала убийство в непризнанном государстве Косово главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

По её словам, альянс осуждает нападение и призывает все стороны к сдержанности в связи с произошедшим, передаёт РИА Новости.

«НАТО осуждает убийство Оливера Ивановича. Мы призываем все стороны проявить сдержанность, чтобы снизить напряжённость и позволить судебным властям провести полноценное расследование», — заявила она.

Оливер Иванович был убит 16 января. МИД России осудил убийство политика в Косове.