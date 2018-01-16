Эксперт прокомментировала убийство сербского политика Оливера Ивановича

Руководитель Центра по изучению балканского кризиса Института славяноведения Академии наук Елена Гуськова прокомментировала RT убийство политика, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича

«Оливер Иванович был очень серьёзным политиком в Косово и Метохии, ещё в 1999 году, когда НАТО перестала бомбить. Он был одним из основателей Сербского национального вече, претендовал на то, чтобы возглавить всё сербское движение. Однако Иванович мешал албанцам, так как защищал сербов. В 2014 году EULEX — европейская организация, которая приехала в Косово руководить политическими и правовыми процессами среди албанцев выдвинула обвинения против Ивановича, который был арестован за то, что якобы в 1999-2000 гг. убивал мирное албанское население. Но следствие распалось, вышестоящие органы пытались начать расследование снова, его выпустили в прошлом году на свободу, хотя процесс продолжается», — отметила Гуськова.

По словам эксперта, политик активно стремился защитить права сербского народа.

«Сейчас убрали этого сильного политического лидера с пути, на самом деле Иванович выступал за то, чтобы сербский вопрос был решён основательно. Он хотел дать возможность сербскому населению свободно жить в этом крае, защитить его физически, морально и материально. Иванович активно включился в политические процессы после выхода из тюрьмы, но жизнь его оборвалась», — заключила Гуськова.

В МИД России осудили убийство в Косове политика, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича

Один из лидеров косовских сербов, глава гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит в Косовска-Митровице.