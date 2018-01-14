Президент Перу отправился в пострадавшие от землетрясения районы страны

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Президент Перу Педро Пабло Кучински отправился в пострадавшие от землетрясения районы страны. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«В этот момент мы направляемся из Марконы в Акари и Чалу (регион Арекипа) — пострадавшие от землетрясения на рассвете районы, — чтобы оценить серьёзность ущерба и направить соответствующую гуманитарную помощь», — написал он.

Ранее сообщалось, что вблизи побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3.

По предварительным данным, в результате произошедшего погибли два человека, ещё 65 пострадали.

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