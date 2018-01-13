Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у Соломоновых островов

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Соломоновых островов.

Об этом информирует Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксировали в 11:24 по времени UTC (14:24 мск).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 146 км к юго-востоку от города Киракира. 

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у побережья Гондураса.

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