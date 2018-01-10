Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у побережья Гондураса

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Гондураса. Подземные толчки зафиксировали в 02:51 по времени UTC (5:51 мск). Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населённого пункта Барра-Патука.

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Об этом информирует Геологическая служба США. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. M 7.6 - 44km E of Great Swan Island, Honduras. EQ summary and tsunami advisories here: https://t.co/HF2vAw1T7hpic.twitter.com/1IebcViW4J — USGS (@USGS) 10 января 2018 г. В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет. Есть угроза цунами. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на юге Японии