Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у побережья Гондураса

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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Гондураса. Подземные толчки зафиксировали в 02:51 по времени UTC (5:51 мск). Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населённого пункта Барра-Патука.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у побережья Гондураса
  • globallookpress.com

Об этом информирует Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Есть угроза цунами.

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