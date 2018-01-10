Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у побережья Гондураса
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Гондураса. Подземные толчки зафиксировали в 02:51 по времени UTC (5:51 мск). Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населённого пункта Барра-Патука.
- globallookpress.com
Об этом информирует Геологическая служба США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.
M 7.6 - 44km E of Great Swan Island, Honduras. EQ summary and tsunami advisories here: https://t.co/HF2vAw1T7hpic.twitter.com/1IebcViW4J— USGS (@USGS) 10 января 2018 г.
В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.
Есть угроза цунами.
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