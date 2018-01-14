Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи побережья Перу, об этом сообщает Геологическая служба США.

Prelim M7.3 earthquake near the coast of southern Peru Jan-14 09:18 UTC, updates https://t.co/akiSg41Zo4 — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 14 января 2018 г.

Отмечается, что толчки были зафиксированы на глубине 12,1 км на расстоянии 42 км от города Акари.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у Соломоновых островов.