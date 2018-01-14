Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи побережья Перу

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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи побережья Перу, об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что толчки были зафиксированы на глубине 12,1 км на расстоянии 42 км от города Акари.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у Соломоновых островов.

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