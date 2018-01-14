Жертвами землетрясения в Перу стали два человека

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В результате землетрясения в Перу погибли два человека. Об этом сообщает Peru21 со ссылкой на силы гражданской обороны.

Как отмечается, обе жертвы проживали в провинции Арекипа.

Кроме того, в Арекипе, Аякучо и Ике насчитывается около 65 пострадавших из-за землетрясения.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8.

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,3 у побережья Перу.

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