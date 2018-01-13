Американский актёр Шон Пенн назвал Трампа «врагом человечества»
Статья Пенна была опубликована вскоре после высказываний Трампа о мигрантах, прибывающих в США из стран Африки и ряда других государств.
«Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорождённого. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства», — написал актёр.
Ранее сообщалось, что Трамп в ходе заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр».
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал слова американского лидера расистскими и шокирующими.
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