Американский актёр Шон Пенн назвал Трампа «врагом человечества»

Американский актёр Шон Пенн в своей статье для издания Time назвал президента США Дональда Трампа «врагом человечества».

Статья Пенна была опубликована вскоре после высказываний Трампа о мигрантах, прибывающих в США из стран Африки и ряда других государств.

«Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорождённого. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства», — написал актёр.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр».

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал слова американского лидера расистскими и шокирующими.