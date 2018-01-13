Moby, Фримен и Халк: какие знаменитости убеждали своих поклонников в «связях Трампа с Кремлём»

Известный электронный музыкант Moby признался, что распространял в своих соцсетях сведения о «связях с Россией» Дональда Трампа, которые ему передавали сотрудники американских спецслужб. Moby утверждает, что агенты ЦРУ попросили музыканта о помощи из-за его большой популярности. Саму информацию он при этом называет «абсолютно правдивой». Однако Moby — далеко не единственный представитель американского шоу-бизнеса, который рассказал своим фанатам, что Трамп — «русский агент». О том, кто ещё убеждал поклонников в «связях» американского президента с Кремлём, — в материале RT.

Американский музыкант Ричард Холл, выступающий под сценическим псевдонимом Moby, в ходе интервью на радиостанции WFPK сообщил, что «действующие агенты ЦРУ» попросили его распространять информацию о «связях» президента Трампа и его окружения с Россией.

Ведущий одной из передач, гостем которой был музыкант, выложил запись эфира. Выступая в программе, Холл поясняет, почему делал так много постов о политике в 2017 в своих аккаунтах в различных соцсетях.

По словам музыканта, агенты ЦРУ передали ему «абсолютно достоверные» данные о том, что Трамп является агентом Кремля.

Сделали они это, утверждает Moby, исключительно из-за желания предупредить американцев о том, что избранный ими президент является «маньчжурским кандидатом» (так в американской популярной культуре после выхода одноимённого романа и кинофильма называют двойных агентов в политике. — RT). Помощь Трампа понадобилась агентам якобы из-за того, что их впечатлила его популярность в социальных сетях.

«Это были активные агенты и информаторы ЦРУ. И они действительно были озабочены, ведь это прямо «маньчжурский кандидат». Президент Соединённых Штатов — русский агент. Так что они передали мне определённую информацию и сказали, что моя аудитория значительно превышает их охват, спросили, могу ли я опубликовать некоторые данные, придать их огласке», — рассказал он.

«Война» Фримена

В сентябре 2017 года один из видных деятелей американской индустрии развлечений уже делал громкое заявление о «вмешательстве» России в американскую политику.

Известный актёр Морган Фримен появился в видеоролике, в котором рассказал зрителям, что Америка находится в состоянии «войны с Россией» из-за кибератак, которыми руководил «бывший шпион КГБ, недовольный разрушением своей страны».

Это видео было спродюсировано НКО «Комитет по расследованиям в отношении России», которое было образовано в сентябре того же года и ставило своей целью «помочь американцам осознать серьёзность продолжающихся атак России на демократию». В руководящем составе группы кроме Фримена был представлен и другой видный голливудский деятель — кинорежиссёр Роб Райнер.

Членом попечительского совета этой организации значился и бывший директор Нацразведки США Джеймс Клэппер.

Морган Фримен

globallookpress.com

© Lionsgate/ZUMAPRESS.com

Под руководством Клэппера в 2016 году был выпущен соответствующий доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы, выступавшие под маской международного хакера Guccifer 2.0, через портал DCLeaks обнародовали документы со взломанного сервера Национального комитета Демократической партии, повлиявшие на исход выборов в США.

На этот документ затем неоднократно ссылались многие американские политики как на прямое доказательство враждебных действий России. При этом в документе не содержалось никаких прямых доказательств утверждений Клэппера.

Голливудский фронт

До Moby и Фримена уже целый ряд актёров разными способами заявляли, что пребывают в полной уверенности о наличии «связей» Дональда Трампа с Россией. Одним из самых главных приверженцев этой теории является Марк Руффало — исполнитель роли Халка в экранизации комиксов «Мстители».

Twitter Руффало регулярно пополняется сообщениями о том, как Трамп «в сговоре с Кремлём» занял президентский пост.

Марк Руффало в ходе одного из протестов у небоскрёба Трампа в Нью-Йорке

Reuters

«Народ знает, что США были атакованы Путиным, что окружение Трампа имело контакты с русскими в это время и что Трамп и его команда, сознательно или нет, прикрывали Москву заявлениями о том, что таких операций не происходило», — написал Руффало в своём Twitter 5 января.

Одним из самых последовательных критиков Трампа стала эстрадная исполнительница Шер, которая также неоднократно просвещала поклонников на тему «связей» миллиардера с российскими спецслужбами.

The CIA concluded that Russia worked to elect Trump. Republicans now face an impossible choice.

BREAKING NEW‼️ https://t.co/BU8eRXVgym — Cher (@cher) 10 декабря 2016 г.

«ЦРУ признали, что Россия работала над тем, чтобы избрать президентом Трампа. Теперь у республиканцев нет выбора», — написала она в Twitter.

Певица Мадонна, участвовавшая в масштабных акция протеста после избрания Трампа и даже призывавшая «взорвать Белый дом», в недавнем интервью рассказала о своих чувствах к 45-му президенту Соединённых Штатов.

«Каждое утро я просыпаюсь, и вспоминаю: Дональд Трамп — президент, и это не дурной сон, а произошло на самом деле… как будто ты застрял в ночном кошмаре», — приводит слова исполнительницы телеканал CBS.

“...the public now knows that the US was attacked by Putin, that Trump associates were interacting with Russians during this period, and that Trump and his crew, intentionally or not, provided cover for Moscow by insisting no such operation was occurring.“ https://t.co/3iedZYrNl4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 6 января 2018 г.

С аналогичным заявлением выступила и актриса Алисса Милано. «Не существует никаких невинных объяснений тому, что Трамп связан с Россией», — отметила она.

Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер комедийных фильмов Джадд Апатоу, в свою очередь, намекал поклонникам на странность того, что Трамп вёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

«Он позвонил российскому лидеру, просто чтобы ответить взаимностью на похвалу за рост фондового рынка? Только за этим? Не понимаю, как у Трампа есть хоть какая-либо поддержка. Очень печально, что так много наших граждан не замечают этого мошенничества», — заметил он.

He called the leader of Russia to thank him for stock market praise? Just for that. I don’t understand how Trump has any support. It is sad that so much of our country is blind to the con job. Soon it will begin to cost people and that is tragic. https://t.co/RA3Qk3eKMH — Judd Apatow (@JuddApatow) 17 декабря 2017 г.

«По накатанной схеме»

В заявлении Moby нет ничего удивительного, ведь оно было сделано во время предвыборной кампании 2016 года, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Надо иметь в виду, что заявление Моби относится по времени к президентской кампании 2016 года. Каковы могут быть его мотивы — неизвестно, но факт, что американские спецслужбы действовали под руководством администрации Обамы, чтобы дискредитировать Трампа, не подлежит никакому сомнению», — пояснил Васильев.

Политолог напомнил, что руководил процессом публикации докладов о якобы имевшем место вмешательстве России в демократические процессы Джеймс Клэппер — экс-директор офиса Национальной разведки США, который является фактическим координатором всего разведсообщества США.

«Непосредственно 6 января были опубликованы общие доклады разведывательного сообщества США под руководством Клэппера, который тут же подал в отставку. В них «доказывалось», что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию. На протяжении 2017 года этим занялись комиссии сенатского комитета по разведке — именно потому, что на этот факт указывали спецслужбы. Тогда же команда Трампа начала прямо говорить, что администрация Обамы задействовала американские спецслужбы в политическом процессе, главным образом ЦРУ. Именно это агентство подготовило фейковые, надуманные сообщения о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Силы, которые формируют в Соединённых Штатах общественное мнение, действуют по отработанной схеме, привлекая к распространению материалов определённых знаменитостей, пояснил RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. Эти представители шоу-бизнеса, в свою очередь, «работают» на свою аудиторию, пояснил эксперт.

«Когда представители спецслужб говорят о чём-то, им обычно не верят. Когда они привлекают публичных фигур — музыкантов, артистов, — таким людям верят. Каждый из этих музыкантов отрабатывает свою нишу. Один действует на возрастную группу 35—45 лет, другой — на группу 21—25 лет и так далее. Против Трампа был сформирован целый пул — от Моргана Фримена до Моби», — сказал Судаков.