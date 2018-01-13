Moby рассказал о просьбах ЦРУ помочь распространить информацию о «связи Трампа с Россией»

Американский музыкант Ричард Холл, известный как Moby, рассказал, что сотрудники ЦРУ обращались к нему с просьбой помочь в распространении информации о якобы связях президента США Дональда Трампа с российскими властями, об этом диджей заявил в эфире радио WFPK.

«Они передали мне определённую информацию и сказали, что моя аудитория значительно превышает их охват, спросили, могу ли я опубликовать некоторые данные», — заявил музыкант в интервью, запись которого опубликовал ведущий радиостанции Кайл Мередит.

По словам Холла, во время общения с ним сотрудники спецслужбы были убеждены, что Трамп является «российским агентом».

Ранее Дональд Трамп раскритиковал ФБР, которое «не в состоянии подтвердить российское досье» на президента, а также вновь обвинил экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в спонсировании кампании против него.