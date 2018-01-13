Moby рассказал о просьбах ЦРУ помочь распространить информацию о «связи Трампа с Россией»
«Они передали мне определённую информацию и сказали, что моя аудитория значительно превышает их охват, спросили, могу ли я опубликовать некоторые данные», — заявил музыкант в интервью, запись которого опубликовал ведущий радиостанции Кайл Мередит.
Kyle Meredith with... Moby: https://t.co/uGV8MIYS0i via @YouTube— 2018 Kyle Meredith (@kylemeredith) 10 января 2018 г.
По словам Холла, во время общения с ним сотрудники спецслужбы были убеждены, что Трамп является «российским агентом».
Ранее Дональд Трамп раскритиковал ФБР, которое «не в состоянии подтвердить российское досье» на президента, а также вновь обвинил экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в спонсировании кампании против него.