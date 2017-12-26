Трамп раскритиковал ФБР на фоне расследования дела о его «связи с Россией»
«Досье — это подделка. Штаб Клинтон и нацкомитет Демократической партии профинансировали его. ФБР не в состоянии подтвердить заявления в досье о связях Трампа с Россией — ФБР разлагается». И они использовали эту кучу хлама как основу для нападок на кампанию Трампа», — написал американский президент в Twitter, ссылаясь на программу Fox and Friends.
WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2017 г.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нунес и группа республиканцев обсуждают возможность составления доклада о предполагаемой коррупции в ФБР на фоне расследования «российского вмешательства».
В октябре комитет по разведке конгресса США получил доступ к банковским документам компании Fusion GPS, которая занималась сбором досье на Трампа.