Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр»

Группа представителей 54 «чрезвычайно возмущённых» африканских стран выдвинула требование к президенту США Дональду Трампу принести извинения за высказывание о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты, сообщает The Times of Israel.

Как пишет здание, после экстренной сессии, посвящённой оценке выступлений Трампа, группа африканских послов при Организации Объединенных Наций заявила, что дипломаты «обеспокоены продолжающейся и растущей тенденцией администрации США к Африке и людям африканского происхождения, которая порочит репутацию континента и его жителей».

Ранее член палаты представителей США демократ Эл Грин пригрозил Трампу импичментом за высказывания американского лидера о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты.

Как сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «дыр».