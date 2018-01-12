Тиллерсон выступил в Госдепе с речью о важности разнообразия и уважения к людям

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил в Госдепартаменте с речью о важности уважения к людям и разнообразия на фоне уничижительных высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес прибывших из ряда стран мигрантов.

Об этом сообщает CNN.

Secretary of State Rex Tillerson gave an impassioned speech to State Department staff about the value of diversity and the importance of treating people with respect https://t.co/WtrIiJpm6Ipic.twitter.com/r9rDObNnwz — CNN (@CNN) 12 января 2018 г.

«Рождение Америки было далеко от совершенного. И мы всё ещё несовершенны, но мы никогда не упускали из виду ценности, к которым стремимся», — отметил Тиллерсон.

Кроме того, он заявил, что люди «становятся богаче», когда признают разнообразие в стране.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр». Позднее американский лидер пояснил свои слова.