Тиллерсон выступил в Госдепе с речью о важности разнообразия и уважения к людям

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил в Госдепартаменте с речью о важности уважения к людям и разнообразия на фоне уничижительных высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес прибывших из ряда стран мигрантов.

Об этом сообщает CNN.

«Рождение Америки было далеко от совершенного. И мы всё ещё несовершенны, но мы никогда не упускали из виду ценности, к которым стремимся», — отметил Тиллерсон.

Кроме того, он заявил, что люди «становятся богаче», когда признают разнообразие в стране.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр». Позднее американский лидер пояснил свои слова.

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