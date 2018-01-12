Сальвадор направил ноту протеста после уничижительных высказываний Трампа

Правительство Сальвадора направило ноту протеста после высказываний американского президента Дональда Трампа о выходцах из «грязных дыр». Соответствующий документ распространил МИД Сальвадора.

«Мы направили ноту протеста правительству США, в которой отмечается высокое достоинство сальвадорцев», — говорится в документе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что граждане страны участвовали в восстановлении здания Пентагона после террористических атак 11 сентября 2001 года, а также внесли вклад в восстановление Нового Орлеана после урагана «Катрина».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр».

Позднее американский лидер пояснил свои слова.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал высказывания Трампа в отношении мигрантов расистскими.