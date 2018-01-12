Сальвадор направил ноту протеста после уничижительных высказываний Трампа
7)Aquí el comunicado oficial: pic.twitter.com/HDWgYcbET4— Hugo Martínez (@HugoMartinezSV) 12 января 2018 г.
«Мы направили ноту протеста правительству США, в которой отмечается высокое достоинство сальвадорцев», — говорится в документе.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что граждане страны участвовали в восстановлении здания Пентагона после террористических атак 11 сентября 2001 года, а также внесли вклад в восстановление Нового Орлеана после урагана «Катрина».
Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр».
Позднее американский лидер пояснил свои слова.
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал высказывания Трампа в отношении мигрантов расистскими.