Трамп рассказал о своих прекрасных отношениях с гаитянами

Президент США Дональд Трамп, комментируя свои слова о выходцах из «грязных дыр», которые прибывают в Соединённые Штаты с Гаити, из Сальвадора и стран Африки, заявил, что у него сложились прекрасные отношения с гаитянами.

«Никогда не говорил чего-либо унизительного по отношению к гаитянам, кроме того, что, очевидно, Гаити очень бедная и беспокойная страна. Никогда не говорил: «Выкиньте их». Это придумали демократы. У меня прекрасные отношения с гаитянами. Вероятно, следует записывать будущие встречи — к сожалению, нет доверия!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов из ряда стран, которые прибывают в Соединённые Штаты, выходцами из «грязных дыр». Позднее он пояснил свои слова.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал высказывания президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов расистскими и шокирующими.