МИД России призвал США проявить сдержанность в высказываниях по вопросу КНДР

Короткая ссылка
Москва призывает Вашингтон проявить предельную сдержанность, чтобы не подорвать шанс на политический процесс на Корейском полуострове. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Конечно, в этой ситуации другим участникам этой драмы следует проявлять максимальную осторожность, взвешенность и сдержанность в высказываниях и оценках, чтобы не подорвать столь хрупкий шанс на какой-то более-менее устойчивый политический процесс», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, заявления «угрожающего характера, сигналы, пусть даже не со стороны официальных лиц, а со стороны политиков, всё равно оказывают воздействие на обстановку».

Рябков также отметил, что Россия рассчитывает, что представители КНДР и Южной Кореи на предстоящих переговорах обменяются мнениями по Олимпиаде и перспективам улучшения отношений.

«Что касается предстоящих консультаций или переговоров, то, хотя заявленная их цель — параметры участия команды КНДР в зимних Олимпийских играх, мы думаем и рассчитываем, что у двух сторон будет возможность обменяться (мнениями. — RT) и по другим вопросам: по перспективам постепенного улучшения отношений, возможно, по другим аспектам работы в направлении политического решения — конечно, политического решения — проблемы денуклеаризации Корейского полуострова», — добавил он.

Ранее стало известно, что северокорейские власти согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119