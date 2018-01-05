МИД России призвал США проявить сдержанность в высказываниях по вопросу КНДР

Москва призывает Вашингтон проявить предельную сдержанность, чтобы не подорвать шанс на политический процесс на Корейском полуострове. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Конечно, в этой ситуации другим участникам этой драмы следует проявлять максимальную осторожность, взвешенность и сдержанность в высказываниях и оценках, чтобы не подорвать столь хрупкий шанс на какой-то более-менее устойчивый политический процесс», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, заявления «угрожающего характера, сигналы, пусть даже не со стороны официальных лиц, а со стороны политиков, всё равно оказывают воздействие на обстановку».

Рябков также отметил, что Россия рассчитывает, что представители КНДР и Южной Кореи на предстоящих переговорах обменяются мнениями по Олимпиаде и перспективам улучшения отношений.

«Что касается предстоящих консультаций или переговоров, то, хотя заявленная их цель — параметры участия команды КНДР в зимних Олимпийских играх, мы думаем и рассчитываем, что у двух сторон будет возможность обменяться (мнениями. — RT) и по другим вопросам: по перспективам постепенного улучшения отношений, возможно, по другим аспектам работы в направлении политического решения — конечно, политического решения — проблемы денуклеаризации Корейского полуострова», — добавил он.

Ранее стало известно, что северокорейские власти согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи на следующей неделе.