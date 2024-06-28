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Politico: Киев надеется, что тема Украины не будет часто возникать на дебатах в США

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Киевские власти надеются, что тема конфликта на Украине и помощи от США не будет часто возникать в ходе предвыборных дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского.

«Для Украины нет выгоды в том, чтобы становиться политическим футболом на этих выборах», — говорится в публикации, передаёт РИА Новости.

Ранее в США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.

Также Трамп выразил мнение, что, если бы российский лидер Владимир Путин уважал президента США, он бы не начал спецоперацию на Украине.

Смотреть дебаты и узнавать детали о них можно в Telegram-канале RT.

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