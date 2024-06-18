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Bloomberg: система здравоохранения Британии погружается в кризис

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Система национального здравоохранения Великобритании погружается во всё более глубокий кризис, урегулировать который пока не по силам ни Консервативной партии, ни лейбористам, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный анализ ситуации.
Bloomberg: система здравоохранения Британии погружается в кризис
  • AP

Агентство отмечает, что здравоохранение остаётся ключевым вопросом для избирателей в преддверии выборов в Великобритании, вместе с этим ни одна крупная партия страны не предлагает «радикально переосмыслить» финансовое положение Национальной службы здравоохранения, которое можно охарактеризовать как напряжённое.

«В преддверии общенациональных выборов, которые состоятся 4 июля, анализ данных, подкреплённый интервью с экспертами, демонстрирует ту глубину и широту кризиса, с которым столкнулась Национальная служба здравоохранения», — пишет агентство.

Британский премьер Риши Сунак ранее объявил, что досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Глава правительства пообещал бороться за голос каждого британца.

Новое правительство Великобритании ожидает сложная проблема с наполнением госбюджета, отмечало Bloomberg.

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