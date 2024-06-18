Bloomberg: система здравоохранения Британии погружается в кризис

Система национального здравоохранения Великобритании погружается во всё более глубокий кризис, урегулировать который пока не по силам ни Консервативной партии, ни лейбористам, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный анализ ситуации.

Агентство отмечает, что здравоохранение остаётся ключевым вопросом для избирателей в преддверии выборов в Великобритании, вместе с этим ни одна крупная партия страны не предлагает «радикально переосмыслить» финансовое положение Национальной службы здравоохранения, которое можно охарактеризовать как напряжённое.

«В преддверии общенациональных выборов, которые состоятся 4 июля, анализ данных, подкреплённый интервью с экспертами, демонстрирует ту глубину и широту кризиса, с которым столкнулась Национальная служба здравоохранения», — пишет агентство.

Британский премьер Риши Сунак ранее объявил, что досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Глава правительства пообещал бороться за голос каждого британца.

Новое правительство Великобритании ожидает сложная проблема с наполнением госбюджета, отмечало Bloomberg.