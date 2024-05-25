Новый кабмин Великобритании ждёт сложнейшая проблема с наполнением госбюджета
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический центр Института финансовых исследований.
Эксперты прогнозируют, что новые власти столкнутся с высокими процентными ставками и низкими темпами экономического роста.
Решать проблему придётся одним из трёх вариантов: сокращение расходов на социалку, новые госзаймы или повышение налогов до 80-летнего максимума.
Всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля, король Карл III уже одобрил роспуск парламента.