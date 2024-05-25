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Новый кабмин Великобритании ждёт сложнейшая проблема с наполнением госбюджета

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Следующее правительство Великобритании ждет сложнейшая с 1950-х годов проблема с наполнением государственного бюджета.
Новый кабмин Великобритании ждёт сложнейшая проблема с наполнением госбюджета
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический центр Института финансовых исследований.

Эксперты прогнозируют, что новые власти столкнутся с высокими процентными ставками и низкими темпами экономического роста.

Решать проблему придётся одним из трёх вариантов: сокращение расходов на социалку, новые госзаймы или повышение налогов до 80-летнего максимума.

Всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля, король Карл III уже одобрил роспуск парламента.

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