Новый кабмин Великобритании ждёт сложнейшая проблема с наполнением госбюджета

Следующее правительство Великобритании ждет сложнейшая с 1950-х годов проблема с наполнением государственного бюджета.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитический центр Института финансовых исследований.

Эксперты прогнозируют, что новые власти столкнутся с высокими процентными ставками и низкими темпами экономического роста.

Решать проблему придётся одним из трёх вариантов: сокращение расходов на социалку, новые госзаймы или повышение налогов до 80-летнего максимума.

Всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля, король Карл III уже одобрил роспуск парламента.