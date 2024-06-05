Госдеп США: Блинкен и Гутерреш обсудили взаимодействие по Украине
Информация об этом содержится в письменном заявлении, распространённом руководителем пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллером.
«Они также обсудили сотрудничество США и ООН по поддержке усилий Украины, направленных на установление всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира», — приводит текст заявления ТАСС.
Помимо этого, Блинкен и Гутерреш обсудили предложения о прекращении огня в секторе Газа и конфликт в Судане.
Ранее госсекретарь США заявил о готовности Запада адаптироваться к меняющейся ситуации на Украине.