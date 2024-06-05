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Госдеп США: Блинкен и Гутерреш обсудили взаимодействие по Украине

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Взаимодействие по Украине стало одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Вашингтоне.

Информация об этом содержится в письменном заявлении, распространённом руководителем пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллером.

«Они также обсудили сотрудничество США и ООН по поддержке усилий Украины, направленных на установление всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира», — приводит текст заявления ТАСС.

Помимо этого, Блинкен и Гутерреш обсудили предложения о прекращении огня в секторе Газа и конфликт в Судане.

Ранее госсекретарь США заявил о готовности Запада адаптироваться к меняющейся ситуации на Украине.

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