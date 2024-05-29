Блинкен: Запад будет адаптироваться к меняющейся ситуации на Украине
- AP
«Особенностью нашей поддержки Украины на протяжении уже более чем двух лет является адаптация к меняющимся условиям на поле боя... и я уверен, что мы продолжим это делать», — сказал госсекретарь, слова которого приводит ТАСС.
Страны Запада «стремятся к тому, чтобы Украина одержала победу», подчеркнул Блинкен.
Аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис ранее сообщил, что Энтони Блинкен вынужден спорить с некоторыми сотрудниками администрации Джо Байдена, которые опасаются ещё большего обострения отношений с Россией.