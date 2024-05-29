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Блинкен: Запад будет адаптироваться к меняющейся ситуации на Украине

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Западные страны будут адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя, чтобы помогать Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Молдавию.
Блинкен: Запад будет адаптироваться к меняющейся ситуации на Украине
  • AP

«Особенностью нашей поддержки Украины на протяжении уже более чем двух лет является адаптация к меняющимся условиям на поле боя... и я уверен, что мы продолжим это делать», — сказал госсекретарь, слова которого приводит ТАСС.

Страны Запада «стремятся к тому, чтобы Украина одержала победу», подчеркнул Блинкен.

Аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис ранее сообщил, что Энтони Блинкен вынужден спорить с некоторыми сотрудниками администрации Джо Байдена, которые опасаются ещё большего обострения отношений с Россией.

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