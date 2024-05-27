CNN: Блинкен спорит с Белым домом по поводу обострения отношений с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден спорить с некоторыми сотрудниками администрации Джо Байдена, которые опасаются ещё большего обострения отношений с Россией, сообщил CNN аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

Дискуссии, в частности, касаются того, разрешать ли Украине использовать поставляемые вооружения для ударов по территории России.

Блинкен при этом пытается «выступать против этих страхов».

«Но советник по национальной безопасности, на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден», — сказал собеседник телеканала.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон ранее выразил мнение, что у Украины есть право наносить удары по территории России. Такой же позиции придерживается глава польского МИД Радослав Сикорский.