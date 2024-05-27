RT в Telegram
Подпишись

CNN: Блинкен спорит с Белым домом по поводу обострения отношений с Россией

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден спорить с некоторыми сотрудниками администрации Джо Байдена, которые опасаются ещё большего обострения отношений с Россией, сообщил CNN аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.
CNN: Блинкен спорит с Белым домом по поводу обострения отношений с Россией
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

Дискуссии, в частности, касаются того, разрешать ли Украине использовать поставляемые вооружения для ударов по территории России.

Блинкен при этом пытается «выступать против этих страхов».

«Но советник по национальной безопасности, на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден», — сказал собеседник телеканала.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон ранее выразил мнение, что у Украины есть право наносить удары по территории России. Такой же позиции придерживается глава польского МИД Радослав Сикорский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить