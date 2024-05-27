Глава МО Швеции заявил о праве Украины атаковать территории России

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон думает, что у Украины есть право наносить удары по территории России.

Слова министра передаёт газета Hallandsposten.

«Украина имеет право на самооборону путём военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны», — так Йонсон ответил на вопрос о праве Украины использовать шведское оружие для нанесения ударов по России.

Глава Минобороны подчеркнул, что Швеция уважает международное право и поддерживает «право Украины на самооборону».

Ранее Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил за то, чтобы украинские войска могли обстреливать территорию России.