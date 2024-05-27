Глава МО Швеции заявил о праве Украины атаковать территории России
Слова министра передаёт газета Hallandsposten.
«Украина имеет право на самооборону путём военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны», — так Йонсон ответил на вопрос о праве Украины использовать шведское оружие для нанесения ударов по России.
Глава Минобороны подчеркнул, что Швеция уважает международное право и поддерживает «право Украины на самооборону».
Ранее Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил за то, чтобы украинские войска могли обстреливать территорию России.