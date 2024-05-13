В Никосии прошёл митинг в память о погибших в Белгороде

Митинг в память о погибших в Белгороде прошёл в Никосии возле здания посольства России на Кипре.

Об этом РИА Новости сообщили в Координационном совете российских соотечественников Кипра (КСРС).

Участники митинга призвали мировое сообщество остановить поставки оружия Киеву.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. В результате частичного обрушения погибли 15 человек. Ещё три человека погибли в результате обстрела города.

13 мая в больнице скончалась женщина, пострадавшая 11 мая в результате обстрела.