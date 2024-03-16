ЕК выделит €1,5 млн на развитие «стабильного» рынка финансовых услуг на Украине

Еврокомиссия намерена проконтролировать работу небанковских финансовых учреждений на Украине. Программа направлена на обеспечение «финансовой стабильности» и поддержку в послевоенном восстановлении страны. С документом ознакомился RT.

«Общая цель — развитие стабильных, безопасных и эффективных рынков финансовых услуг на Украине для обеспечения её экономики финансовыми ресурсами и оказания поддержки в том, что касается послевоенного восстановления страны, её экономического и социального развития и интеграции в мировую финансовую среду», — отмечается в документе.

В рамках программы европейские специалисты планируют внедрить надзорную оценку небанковских финансовых учреждений в соответствии со стандартами ЕС.

Как отмечается, главный бенефициар проекта — Национальный банк Украины. Общий объём финансирования программы составит €1,5 млн.

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT пояснил, что небанковские финансовые учреждения — это организации, которые выдают микрозаймы населению. Он добавил, что контроль над Украиной, в том числе над финансовым сектором, осуществляется из-за рубежа.

«В финансовой системе что-то менять на Украине сейчас бессмысленно. Всё на Украине управляется вручную из-за рубежа. И вот что там решат за границей, так на Украине и будет. Небанковские учреждения — это, например, небанковские финансовые услуги, которые оказывают микрофинансовые организации».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT предположил, что это попытка борьбы с бесконтрольным расходованием денег на Украине.

«Это косвенное признание тех структур, через которые в основном утекают деньги. Речь идёт о тех средствах, которыми Украину насыщает Запад. Это основной инструмент коррупции. Западники уже поняли, что военный ресурс исчерпан и надо готовиться к послевоенному состоянию дел на Украине. И поэтому они считают, что надо создавать структуры, которые были бы прозрачные, подконтрольные, чтобы было понятно, куда уходят деньги», — отметил эксперт.

Ранее Совет Европы планировал заключить контракт со специалистами, которые помогут «повысить компетентность» Конституционного суда Украины.