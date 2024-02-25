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В ЕК оценят последствия для агросектора от вступления Молдавии и Украины в ЕС

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Еврокомиссия планирует оценить функционирование цепочки поставок продуктов питания на Украине и в Молдавии, чтобы выявить возможные последствия для агропромышленного сектора в случае, если эти две страны вступят в ЕС. С документом ознакомился RT.
В ЕК оценят последствия для агросектора от вступления Молдавии и Украины в ЕС
  • AP

«Цель данного проекта — проанализировать функционирование цепочки поставок продуктов питания на Украине и в Молдавии и спрогнозировать последствия при вступлении в ЕС», — отмечается в документе.

В рамках проекта европейские аналитики планируют также оценить адаптацию цепочек поставок к условиям военного конфликта. Вместе с тем специалисты рассмотрят прямые иностранные инвестиции в агропродовольственный сектор и роль олигархов в продовольственной цепочке.

«Анализ должен основываться на релевантной информации, собранной посредством структурированных опросов или полученной от фокус-групп с участием связанных с продовольственной цепочкой заинтересованных сторон из Украины и Молдавии и участвующих в торговле с этими странами операторов из ЕС», — отмечают в ЕК.

По мнению научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, европейские фермеры терпят убытки от бестаможенного режима ввоза украинской продукции.

«Сейчас в Евросоюзе действует режим бестаможенного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. И эта продукция во многих случаях оседает в странах Восточной Европы, тем самым подрывая деятельность сельскохозяйственных производителей в этих краях. Они терпят убытки, и это отражается на экономическом положении. Еврокомиссия к тому же предложила продлить этот режим до июня 2025 года», — подчеркнул эксперт.

Ранее во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины.

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