СЕ намерен внедрить «европейские стандарты» в работу СМИ на Украине

Совет Европы планирует «привести в соответствие с европейскими стандартами» нормативно-правовую базу Украины в области СМИ. Для этого организация наймёт консультантов. С соответствующим тендером ознакомился RT.

Как следует из документа, Совет Европы приступил к реализации проекта «Защита свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации на Украине».

Цель этой инициативы — «удовлетворение насущных потребностей» заинтересованных сторон и СМИ в стране на фоне конфликта с Россией, отметили в Совете Европы. В частности, планируется внедрить «европейские стандарты» относительно работы СМИ и защиты журналистов.

«Приведение украинской нормативно-правовой базы, касающейся медиа, свободы выражения мнений и свободы доступа к информации в соответствие с европейскими стандартами», — пояснили в СЕ.

Кроме того, проект предполагает разработку коммуникационных стратегий, регулирующих вопросы «сбалансированного освещения» в СМИ и предупреждения «информационного беспорядка».

На инициативу выделен €1,1 млн. Часть этих средств — €500 тыс. — будет потрачена на работу консультантов.

Им предстоит сотрудничать с украинскими властями. Бенефициарами проекта станут Министерство культуры и информационной политики Украины, Генпрокуратура, украинское МВД, Национальная полиция, Национальная общественная телерадиокомпания Украины и другие ведомства, сообщается в документе.

«Соответствующие заинтересованные стороны будут обеспечены необходимыми инструментами и методическими указаниями, а также пройдут подготовку по вопросу применения стандартов и их согласования во всех областях реформируемого сектора», — добавили в СЕ.

По мнению политолога Александра Дудчака, украинские СМИ давно находятся под контролем Запада. В беседе с RT он назвал проект Совета Европы «издевательством над здравым смыслом».

«О какой свободе слова можно говорить? Это очередное издевательство над здравым смыслом. На Украине запрещена вообще какая-либо оппозиция, причём не только в СМИ, а вообще на уровне «кухни». Запад прекрасно об этом знает, раньше у них не вызывало никаких вопросов и возмущений закрытие телеканалов, печатных медиа. Украинские СМИ давно подконтрольны. Там ничего такого не может появиться, что было бы вопреки интересам Запада или могло навредить», — сказал эксперт.

Ранее Госдепартамент США объявил о планах содействовать развитию «свободных и независимых» СМИ на Украине. Для этого ведомство собиралось провести программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских медиа.