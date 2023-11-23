Госдеп направит почти $1 млн на «защиту» свободы выражения мнений на Украине
- AP
«Цель данного проекта — укрепить способность украинского гражданского общества защищать свободу выражения мнений в военное время, а также обеспечить выполнение Украиной своих международных обязательств в том, что касается свободы выражения мнений, и укрепление ею своего законодательства в области защиты свободы слова на перспективу своего послевоенного будущего», — подчёркивается в документе.
В рамках программы сотрудники американского ведомства намерены расширить возможности местных сторонников защиты свободы выражения мнений, свободы СМИ и свободы интернета на Украине, в особенности на местном и региональном уровнях.
Кроме того, инициатива подразумевает реализацию «конструктивных и инновационных мер реагирования на информационную войну», связанную со свободой выражения мнений.
«Все программы должны быть нацелены на (оказание. — RT) влияния, влекущего за собой реформы, и обладать потенциалом устойчивости, выходящим за рамки ресурсов бюро», — подчёркивают в Госдепартаменте.
Общий объём финансирования программы составит $987 тыс. При этом авторы рассчитывают, что цели будут достигнуты в течение двух лет.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT подчеркнул, что это попытка «наказать инакомыслие» на Украине.
«Очевидно, что это некая дополнительная «прививка», чтобы всех инакомыслящих, которые выступают за прекращение конфликта, за нормализацию отношений, полностью нивелировать. Я думаю, что именно в таком духе это финансовое вливание будет осуществлено. Это небольшие деньги, это некое косметическое латание дыр», — отметил эксперт.
Ранее Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США планировал оказать поддержку гражданскому обществу на Украине в борьбе против «дезинформации».