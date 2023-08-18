Узнать больше

ЕС направит более €1,5 млн на «информационные услуги» для украинских журналистов

Короткая ссылка
Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Европейская служба внешних связей ищет подрядчика для оказания услуг по медиаподдержке представительству Евросоюза на Украине. Речь идёт о мониторинге освещения тем, связанных с ЕС, в украинских СМИ, подготовке еженедельных информационных бюллетеней для украинских журналистов и поддержке европейского имиджа в социальных сетях. С текстом документа ознакомился RT.
ЕС направит более €1,5 млн на «информационные услуги» для украинских журналистов
  • РИА Новости

В рамках услуг по оказанию медиаподдержки представительству ЕС на Украине подрядчик должен будет обеспечить всестороннее освещение связанных с Евросоюзом тем региональными украинскими СМИ.

«Цель — сотрудничество с основными, формирующими общественное мнение СМИ, которые пользуются популярностью или влиянием в соответствующих областях, а также обеспечение максимально широкого распространения информации и сигналов о ЕС, отношениях между ЕС и Украиной и деятельности представительства ЕС на Украине», — отмечается в документе.

Одним из ключевых направлений проекта являются «информационные услуги ЕС» для украинских журналистов. Так, в европейском ведомстве намерены подготовить 48 еженедельных информационных бюллетеней об основных направлениях политики и инициативах ЕС, а также 300 «специальных новостных» сообщений (по 4—5 в неделю).

Кроме этого, исполнитель должен подготовить или «обновить» пулы представителей СМИ на телевидении, радиостанциях и в соцсетях Украины. В частности, это касается основных региональных телеканалов, печатных региональных СМИ и блогеров, освещающих среди прочего темы, связанные с ЕС. 

Поддержка социальных сетей также подразумевает разработку и подготовку графической продукции в различных форматах для публикации на страницах представительства ЕС в соцсетях.

Общий объём финансирования проекта составит €1,54 млн. 

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT назвал европейскую инициативу «покупкой» ведущих украинских СМИ.

«Я думаю, что тот контент, который будет создаваться за эти деньги в украинских СМИ, будет носить антироссийский характер. Этот контент будет также направлен на то, чтобы проводить политику США на Украине, поскольку Боррель не стесняется признаваться в том, что он и ЕС действуют в интересах Североатлантического альянса, под которым подразумеваются американские стратегии», — отметил эксперт.

По словам Оленченко, в ЕС понимают, что нынешнее украинское руководство теряет популярность среди населения, и пытаются поддержать его в информационном пространстве.

Ранее посольство США в Киеве финансировало украинские СМИ для предоставления местной и международной аудитории «подтверждённой» информации о военных событиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить