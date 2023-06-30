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США выделят до $100 тысяч на распространение американских ценностей среди способных детей Казахстана

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Виктория Пенькова
Генконсульство США в Алма-Ате намерено выделить до $100 тыс. на программу, которая предполагает взаимодействие со способными подростками из некоторых южных регионов Казахстана. Инициатива будет направлена на развитие у юных слушателей навыков «критического мышления» и «медиаграмотности», а также на распространение среди них знаний об «американских ценностях». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят до $100 тысяч на распространение американских ценностей среди способных детей Казахстана
  • Gettyimages.ru
  • © gaellebal

«Цель программы — содействовать социально-экономическому развитию Казахстана за счёт повышения уровня владения английским языком и развития навыков критического мышления у молодёжи страны, находящейся в экономически неблагополучной ситуации, из сельских и пригородных школ, предоставляющих среднее образование», — уточняется в документе. 

В нём подчёркивается, что отобранные для участия в программе подростки в возрасте от 13 до 15 лет из школ Тараза, Талгара и Сайрама должны быть «способными учениками с начальным уровнем владения английским».

Им рекомендуется взять на себя обязательство посещать учебные мероприятия в рамках инициативы в течение двух лет её действия (минимум 360 часов обучения).

В число прочих целей проекта, как отмечается в гранте, входят повышение уровня владения школьников английским языком, уровня осведомлённости и понимания событий, происходящих в их сообществах, а также уровня понимания американской культуры и ценностей.

Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию программы, не должен превышать $100 тыс.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя RT намерения США провести очередной «образовательный» проект в Казахстане, выразил мнение, что Госдеп не просто так выбрал южные регионы центральноазиатской республики.

«Это ведь самые густонаселённые регионы страны. Очевидно, что под видом гуманитарных проектов США в Казахстане будут продвигать антироссийские идеи, чтобы воспитать подрастающее поколение в русофобском ключе. В принципе, США через различного рода неправительственные организации многие годы работают с лидерами общественного мнения в молодёжной среде постсоветских государств. Результат этой работы мы видим в том числе на примере Украины и Прибалтики, где фактически на государственном уровне победила русофобия и антироссийская риторика», — объяснил он.

По словам Мезюхо, сегодня США направляют особое внимание на Казахстан ещё и в свете того, что после начала СВО и введения западных санкций против Москвы, республика во многом увеличила экспорт продукции и услуг в Россию.

«Конечно, стратегически США хотели бы, чтобы Россия и Казахстан находились в конфликтных отношениях... Разногласия в отношениях сторон были бы выгодны Вашингтону», — резюмировал собеседник RT.

Ранее сообщалось о намерении американского Национального демократического института (NDI)* провести в Киргизии исследование и получить данные о «дезинформации» в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства «противостоять злонамеренному влиянию».

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

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