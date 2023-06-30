США выделят до $100 тысяч на распространение американских ценностей среди способных детей Казахстана

Генконсульство США в Алма-Ате намерено выделить до $100 тыс. на программу, которая предполагает взаимодействие со способными подростками из некоторых южных регионов Казахстана. Инициатива будет направлена на развитие у юных слушателей навыков «критического мышления» и «медиаграмотности», а также на распространение среди них знаний об «американских ценностях». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Цель программы — содействовать социально-экономическому развитию Казахстана за счёт повышения уровня владения английским языком и развития навыков критического мышления у молодёжи страны, находящейся в экономически неблагополучной ситуации, из сельских и пригородных школ, предоставляющих среднее образование», — уточняется в документе.

В нём подчёркивается, что отобранные для участия в программе подростки в возрасте от 13 до 15 лет из школ Тараза, Талгара и Сайрама должны быть «способными учениками с начальным уровнем владения английским».

Им рекомендуется взять на себя обязательство посещать учебные мероприятия в рамках инициативы в течение двух лет её действия (минимум 360 часов обучения).

В число прочих целей проекта, как отмечается в гранте, входят повышение уровня владения школьников английским языком, уровня осведомлённости и понимания событий, происходящих в их сообществах, а также уровня понимания американской культуры и ценностей.

Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию программы, не должен превышать $100 тыс.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя RT намерения США провести очередной «образовательный» проект в Казахстане, выразил мнение, что Госдеп не просто так выбрал южные регионы центральноазиатской республики.

«Это ведь самые густонаселённые регионы страны. Очевидно, что под видом гуманитарных проектов США в Казахстане будут продвигать антироссийские идеи, чтобы воспитать подрастающее поколение в русофобском ключе. В принципе, США через различного рода неправительственные организации многие годы работают с лидерами общественного мнения в молодёжной среде постсоветских государств. Результат этой работы мы видим в том числе на примере Украины и Прибалтики, где фактически на государственном уровне победила русофобия и антироссийская риторика», — объяснил он.

По словам Мезюхо, сегодня США направляют особое внимание на Казахстан ещё и в свете того, что после начала СВО и введения западных санкций против Москвы, республика во многом увеличила экспорт продукции и услуг в Россию.

«Конечно, стратегически США хотели бы, чтобы Россия и Казахстан находились в конфликтных отношениях... Разногласия в отношениях сторон были бы выгодны Вашингтону», — резюмировал собеседник RT.

Ранее сообщалось о намерении американского Национального демократического института (NDI)* провести в Киргизии исследование и получить данные о «дезинформации» в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства «противостоять злонамеренному влиянию».

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.