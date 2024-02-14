Госдеп США намерен укрепить связи между американскими и украинскими СМИ

Госдепартамент США планирует реализовать программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских медиа. Как отмечается в описании соответствующего гранта, с которым ознакомился RT, этот проект должен содействовать развитию «свободных и независимых» СМИ на Украине.

В Госдепе пояснили, что в рамках инициативы украинским профессионалам из печатных, онлайн- и вещательных СМИ предстоит взаимодействовать с коллегами из США, а также принимать участие в практическом обучении.

«Проект направлен на развитие долгосрочных партнёрских отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ», — подчёркивается в документе.

При этом, как следует из описания, основная цель программы — содействие развитию «свободных, независимых и финансово жизнеспособных украинских медиаорганизаций, особенно в сложных условиях военного времени». На эту инициативу будет выделено $350 тыс.

Особое внимание в Госдепе предложили уделить журналистам-расследователям, которые занимаются вопросами прозрачности работы органов местной власти, использования фондов восстановления и коррупции.

Кроме того, во время этих обменов украинских представителей СМИ будут знакомить с американской медиаиндустрией, в том числе с деловыми практиками, стилем работы и культурой, делая акцент на критически важной роли журналистики «в открытом и демократическом обществе», отмечается в описании.

Ранее в Госдепе заявляли о планах предоставить почти $1 млн для «защиты» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине. Инициатива предполагала также создание мер «реагирования на информационную войну». По мнению политологов, с помощью подобных проектов Вашингтон пытается «наказать инакомыслие» на Украине.