RT в Telegram
Подпишись

Госдеп США намерен укрепить связи между американскими и украинскими СМИ

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Госдепартамент США планирует реализовать программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских медиа. Как отмечается в описании соответствующего гранта, с которым ознакомился RT, этот проект должен содействовать развитию «свободных и независимых» СМИ на Украине.
Госдеп США намерен укрепить связи между американскими и украинскими СМИ
  • AP

В Госдепе пояснили, что в рамках инициативы украинским профессионалам из печатных, онлайн- и вещательных СМИ предстоит взаимодействовать с коллегами из США, а также принимать участие в практическом обучении. 

«Проект направлен на развитие долгосрочных партнёрских отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ», — подчёркивается в документе.

При этом, как следует из описания, основная цель программы — содействие развитию «свободных, независимых и финансово жизнеспособных украинских медиаорганизаций, особенно в сложных условиях военного времени». На эту инициативу будет выделено $350 тыс. 

Особое внимание в Госдепе предложили уделить журналистам-расследователям, которые занимаются вопросами прозрачности работы органов местной власти, использования фондов восстановления и коррупции.

Кроме того, во время этих обменов украинских представителей СМИ будут знакомить с американской медиаиндустрией, в том числе с деловыми практиками, стилем работы и культурой, делая акцент на критически важной роли журналистики «в открытом и демократическом обществе», отмечается в описании.

Ранее в Госдепе заявляли о планах предоставить почти $1 млн для «защиты» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине. Инициатива предполагала также создание мер «реагирования на информационную войну». По мнению политологов, с помощью подобных проектов Вашингтон пытается «наказать инакомыслие» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить