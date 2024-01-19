США намерены «повысить качество» материалов СМИ в Молдавии

Госдепартамент США готов предоставить $1,5 млн в виде грантов в рамках проекта по «укреплению потенциала» молдавских СМИ. В американском ведомстве планируют содействовать «независимым» журналистам, освещающим вопросы экономики и политики. С документом Госдепа ознакомился RT.

«Цель проекта — укрепление потенциала молдавских СМИ и развитие возможностей местного медиа-производства в интересах многообразия мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов молдавских СМИ», — говорится в описании.

Кроме того, с помощью мероприятий программы в Госдепе рассчитывают повысить способность молдаван «критически оценивать» материалы в СМИ и соцсетях.

Бюджет инициативы составит $1,5 млн. Предполагается выделить более 10 грантов размером от $25 тыс.

Эти средства будут использованы, помимо прочего, для поддержки квалифицированных организаций, «способных повысить уровень профессионализма» молдавских журналистов и СМИ.

Как отмечается в документе, американские специалисты намерены задействовать разные виды медиа.

«Поддержка независимых новостных агентств и СМИ (вещательных, онлайн или печатных), которые следуют принципам достоверного, объективного и исчерпывающего изложения вопросов, касающихся экономического и политического развития Молдавии», — подчеркнули в Госдепе.

По словам политолога Ивана Мезюхо, такими проектами Вашингтон «подыгрывает» президенту Молдавии Майе Санду.

«Санду ведёт себя как банальный диктатор, а теперь ей будет оказана дополнительная поддержка в виде финансирования СМИ, которые, на мой взгляд, должны будут разжигать русофобские и антироссийские настроения внутри молдавского общества. Режим Санду идёт по пути режима Зеленского. Госдеп США многие годы спонсирует молдавские медиа, так же как и украинские. Гражданам надо внимательно посмотреть на Украину и понять, что это финансирование ни к чему хорошему не приводит», — рассказал аналитик в беседе с RT.

В прошлом году молдавские власти приняли решение депортировать руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова и запретили ему въезд в страну на десять лет.