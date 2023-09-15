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USAID планирует заняться защитой данных граждан Молдавии от «иностранных противников»

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Агентство США по международному развитию (USAID) собирает информацию для разработки программы по защите цифровой экосистемы Молдавии «в соответствии с принципами уважения прав человека и демократических ценностей». Без этого, убеждены в американском ведомстве, «иностранные противники» могут получить доступ к данным и использовать их в качестве оружия. С документом ознакомился RT.
USAID планирует заняться защитой данных граждан Молдавии от «иностранных противников»
  • Gettyimages.ru

Согласно документу, в центре внимания программы — граждане Молдавии. В рамках её реализации предусмотрена работа с гражданским обществом и научными кругами над развитием существующих многосторонних партнёрств с властями и частным сектором для разработки «гармонизированных с ЕС законов и регулятивных документов».

«Кроме того, это позволит «расширить участие гражданского общества в процессах принятия решений на всех уровнях» — это два из девяти улучшений, которые следует реализовать Молдавии в целях продвижения на пути к членству в ЕС», — отмечается в документе.

При этом специалисты USAID обеспокоены тем, что данные граждан могут быть использованы иностранными противниками, «особенно в контексте конфликта на Украине».

«При отсутствии значительного внимания и ресурсов трансформация в цифровой среде поставит под угрозу способность властей Молдавии защищать права человека в стране и препятствовать иностранным противникам получать доступ к данным и использовать их в качестве оружия — напрямую или через посредников», — утверждают специалисты американского ведомства.

Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с RT выразил мнение, что это попытка взять под контроль общественное мнение в Молдавии и привить антироссийские настроения.

«Именно USAID является основным инициатором продвижения идеи о том, что Россия и русские хакеры являются главными врагами любого государства, у которого недостаточно защищены данные граждан и где можно с помощью технологий легко менять общественное мнение. То есть иностранные противники — это русские. Именно поэтому сейчас США готовы и уже активно под различными предлогами вмешиваются в социум стран, которые так или иначе до сих пор связаны с Россией, даже несмотря на десятилетия планомерной обработки умов», — заключил эксперт.

Ранее Еврокомиссия выделяла €5,5 млн на «поддержку» гражданского общества в Молдавии.

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