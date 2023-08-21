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СЕ планиурет внедрить «демократическое руководство» в школах Молдавии

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Совет Европы намерен спонсировать внедрение принципов «демократического руководства» в молдавских школах. Для реализации этой цели СЕ предоставит грант неправительственным организациям страны. С соответствующим документом ознакомился RT.
СЕ планиурет внедрить «демократическое руководство» в школах Молдавии
  • РИА Новости

«Грант будет направлен на финансирование проекта по укреплению демократического руководства школами в Молдавии посредством адресной поддержки до 40 школ с целью внедрения там принципов и практик демократического руководства школами», — говорится в описании. 

Совет Европы выделит грантополучателю €150 тыс.

Как отмечается в документе, школам Молдавии окажут экспертную помощь в составлении документов внутренней политики. Кроме того, будут организованы тренинги и семинары для директоров, учителей, школьников и их родителей.

Исполнители также должны провести в школах информационно-просветительские мероприятия и кампании на такие темы, как демократия, права человека, терпимость, фейковые новости и медиаграмотность, инклюзивное образование.

По мнению политолога Александра Дудчака, подобные проекты подразумевают пропаганду европейских ценностей.

«Это именно та работа «мягкой силы», на которую не жалеют денег на Западе, и она даёт результаты. Сейчас они обрабатывают тех, кто влияет на будущее Молдавии, тех, кто занимается самым юным поколением и будет формировать взгляды, установки на будущее, будут выращивать смену молдавскому народу, но в русле русофобии и европейских ценностей. Ничего хорошего не будет», — считает эксперт.

По его словам, участие даже небольшого числа учебных заведений в проекте делает сотрудничество с западными фондами привлекательным для остальных. 

«Это стимул: хотите получать подачки на фоне общего усиления бедности и нищеты — стремитесь быть такими же. Многие страны через такое проходят. Видно, что народ Молдавии ранее слабо поддавался тенденциям, потому что евроориентация особо ничего не добавляет ни в холодильнике, ни в кармане», — добавил Дудчак. 

Ранее СЕ объявил о намерении продвигать европейские стандарты в вопросах трудовых отношений в Молдавии. 

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