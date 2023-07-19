В Госдепе рассказали, как США помогали Молдавии противостоять «дестабилизирующим» действиям России

Посольство США в Кишинёве оказало поддержку молдавским властям в сопротивлении «попыткам Москвы подорвать стабильность» в стране во время украинского конфликта. Об этом говорится в отчёте управления генерального инспектора Госдепартамента США, с которым ознакомился RT.

Как отмечается в документе, специальная военная операция России на Украине, а также якобы сохраняющиеся со стороны Москвы «угрозы молдавской стабильности» создали для посольства США в Кишинёве «особые трудности».

По словам американских специалистов, «угрозы» заключались якобы в попытках российской стороны спровоцировать акции протеста и распространении дезинформации.

«Посольство (США в Кишинёве. — RT) продолжило поддерживать усилия молдавского правительства по сопротивлению попыткам России подорвать стабильность в стране», — говорится в отчёте.

В Госдепе пояснили, что дипломатическое представительство в качестве реакции на СВО приняло ряд мер. В частности, ведомство увеличило частоту срочных докладов, касающихся вопросов энергетики и усилий, которые предпринимают «поддерживаемые Россией» оппозиционные партии, чтобы спровоцировать недовольство в отношении молдавского правительства.

Кроме того, посольство стало предоставлять больше кратких сводок новостей и публикаций на трёх языках: английском, румынском и русском.

«В результате расширился охват средствами массовой информации русскоязычного населения Молдавии, составляющего значительную часть населения страны», — подчёркивается в документе.

Как следует из отчёта, американское ведомство также использовало основную часть финансирования в размере $2 млн для поддержки «независимых СМИ» и противодействия «дезинформации» о конфликте на Украине.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT заметил, что Вашингтон на протяжении долгого времени помогает прозападному правительству Молдавии во главе с Майей Санду.

«США всегда поддерживали его (молдавское правительство. — RT), и не нужно забывать, что Майя Санду — ставленник именно Соединённых Штатов. Они её, можно сказать, взрастили, обучили и способствовали тому, что она стала президентом. Поэтому руководитель Молдавии полностью под контролем. Однако значительные слои населения выступают с протестами против правительства и политики относительно России. Например, для аграриев важен российский рынок. Те же молдавские вина будут разве конкурировать во Франции или Италии? Ситуация в стране неопределённая, и протесты растут», — рассказал аналитик.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии укрепить потенциал гражданского общества Молдавии, а также «независимых» журналистов и блогеров.