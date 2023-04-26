ЕК окажет поддержку «независимым» СМИ и блогерам в Молдавии

Еврокомиссия планирует выделить €2 млн в рамках программы по продвижению прав человека и демократии в Молдавии. Как отмечается в документе ЕК, с которым ознакомился RT, большая часть средств будет направлена на помощь «независимым» журналистам и блогерам.

«Конкретные цели этого конкурса заявок включают в себя поддержку работников независимых СМИ и свободных СМИ в Республике Молдова», — говорится в документе.

Так, Еврокомиссия предоставит грант некоммерческим организациям. Им предстоит укрепить потенциал гражданского общества, «независимых» медиа, журналистов, блогеров и тех, кто занимается проверкой фактов, в вопросах предоставления достоверной информации «посредством ответственного и профессионального освещения новостей».

Кроме того, проект включает в себя борьбу с дезинформацией, в том числе путём расширения возможностей сотрудников СМИ сообщать о ней. Также среди прочего планируется улучшить понимание жителями Молдавии угроз, «присущих интернет-СМИ».

Чтобы помочь гражданам отличать «достоверную информацию» от дезинформации, предполагается повысить медийную грамотность взрослого и молодого населения страны, отмечается в описании.

Общий бюджет проекта составит €2 млн, из которых большая часть — примерно €1,2 млн — будет потрачена на задачи, связанные со средствами массовой информации. Остальная сумма пойдёт на мероприятия по защите прав нацменьшинств Молдавии.

Как подчёркивается, проект будет реализован на территории всей страны, «включая Приднестровье».

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии предоставить €6 млн на то, чтобы помочь молдавским организациям гражданского общества в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.