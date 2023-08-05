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СЕ намерен привести трудовое право Молдавии к европейским стандартам

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Совет Европы планирует нанять специалистов, которые проведут социологические исследования в области трудового права в Молдавии. Как отмечается в тендере, с которым ознакомился RT, эти мероприятия являются частью проекта СЕ по продвижению европейских стандартов в вопросах трудовых отношений в республике.
СЕ намерен привести трудовое право Молдавии к европейским стандартам
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В документе сообщается, что Совет Европы вместе с Австрийским агентством развития финансируют проект «Укрепление прав трудящихся в Республике Молдова». 

«Проект будет способствовать развитию потенциала правительственных чиновников продвигать и защищать социальные права и трудовые права, в частности трудовые права лиц из уязвимых групп населения, в соответствии с европейскими стандартами», — говорится в описании.

На эти цели выделен €1 млн, при этом на работу специалистов в рамках данного тендера будет потрачено до €55 тыс. 

Исполнителям предстоит собрать и проанализировать данные, полученные в том числе путём опросов.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, проект Совета Европы — очередной пример того, как европейские власти оказывают влияние на политические и социально-экономические процессы в Молдавии. 

«Евросоюз активно работает с государственными служащими, с предпринимателями в республике. На самом деле его основной целью является идеологическая перепрошивка людей. Кишинёв изначально должен проводить ту политику, которая априори соответствует интересам ЕС», — пояснил он в беседе с RT. 

Подстройка разных аспектов политики Молдавии под «европейские стандарты» необходима для интеграции страны в Евросоюз. При этом, как отметил Данюк, пока республика далека от того, чтобы войти в состав ЕС как самостоятельное государство. 

«Молдавия одна из самых бедных стран Европы. Она не соответствует никаким стандартам. Общество расколото. Единственный вариант, при котором действительно Молдавия может потерять субъектность — это вхождение в Румынию, а существовать как отдельная страна в составе ЕС — не уверен», — добавил аналитик. 

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии «продвигать права человека и демократию» в Молдавии, в частности оказывать поддержку «независимым» журналистам и блогерам. 

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